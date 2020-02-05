Орбита: Как переселенцы из Донбасса обживают город-призрак (Фото)

Бежавшие от войны на Донбассе семьи стали новоселами в заброшенном городе энергетиков Орбите (Черкасская обл.).

40 лет назад Орбита активно развивалась, там строили жилье для 20 тысяч рабочих будущей Чигиринской АЭС. Но после Чернобыльской трагедии строительство остановили, а вместе с ним замер и сам город. Здание кондитерского цеха, универмаг и несколько многоэтажек – все, что на сегодня осталось от города энергетиков.

На 100 жителей здесь единственный магазин, а аптек, почты и больницы– нет. Врач при благоприятных погодных условиях приезжает раз в неделю.

Официально Орбиты даже нет на карте. Теперь это одноименная улица, приписанная к селу Витово.

Из-за сложившейся ситуации стоимость квартир в городе-призраке по нынешним меркам – копейки. Это привлекло туда переселенцев из Донбасса.

«Все разъехались, вымираем потихоньку, как мамонты. Вот недавно двухкомнатную квартиру продали за 30 тыс. грн, но за квартиры с отоплением и мебелью просят около 5 тыс. долларов. В основном квадратные метры здесь покупают люди, бегущие от войны на востоке страны», – рассказала местная жительница Нина Скакун. По ее словам, в Орбиту приехало три семьи новоселов-переселенцев.

«Конечно, для нас это выход. Мы потеряли там (на неподконтрольной украинской власти территории, – ред.) две квартиры. Одну из них "национализировали" после нашего переезда на подконтрольную территорию, а во второй теперь живет мой брат с семьей», – рассказала переселенка Галина.

Семья Климчук из прифронтового Кировска (после переименования – Голубовка, Луганская обл.) бежала из-под обстрелов, оставив все имущество. В Орбите начали жизнь с нуля. «Сделали качественный ремонт в квартире. Поменяли полы, обои, мебель – все. Мне здесь нравится: тут лес, природа красивая», – рассказал 86-летний Степан Климчук, который уже 4 года живет в многоэтажке на ул. Орбита. Он переехал туда с женой, детьми и внуками.

В свою очередь переселенка Галина утверждает, что жизнь на Орбите нравится больше пожилым людям, а дети и внуки покинут это место из-за отсутствия перспектив и проблем.

«Эта трехкомнатная квартира нам обошлась в 5 тысяч. Есть большие проблемы с водой у нас, сейчас ведутся работы по замене канализации. А вот за воду приходится платить по 700 грн за 10 кубов. Наверное, по Украине нигде такой "золотой" цены нет», – пожаловалась женщина.

По словам главы Рацевского сельсовета Ларисы Пострыгань, которому административно подчинено село Витово, ремонт водных коммуникаций в многоэтажках на ул. Орбита ведется за деньги инвестора, который построил в их районе крупнейшую в области солнечную электростанцию.

Витово, ул. Орбита / Фото: «Радио Свобода»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»