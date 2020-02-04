Шпионил для «ДНР»: Жителя Мариуполя взяли под стражу

В Хмельницкой области сообщили о подозрении жителю Мариуполя (Донецкая обл.) за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

«Прокуратурой Хмельницкой области согласовано сообщение о подозрении 36-летнему жителю г. Мариуполь в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации, а также организационное и иное содействие деятельности террористической организации) УК Украины, в уголовном производстве, которое расследуется следственным отделом УСБУ в области», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, мужчина, поддерживая идею создания «ДНР», и находясь на неподконтрольной украинским властям территории, добровольно вступил в состав НВФ «ДНР».

Вернувшись в Мариуполь, он продолжил противоправную деятельность уже на подконтрольной Украине территории.

«Так, мужчина осуществлял сбор информации военного характера и, осознавая возможность наступления вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины, через социальную сеть "ВКонтакте" передавал ее другому члену террористической организации», – сказано в сообщении.

Как уточняется, суд избрал для участника НВФ меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. «Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и завершения досудебного расследования», – сообщили в прокуратуре.