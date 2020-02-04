Верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», – Пристайко

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге, сегодня, 4 февраля, передает «Укринформ».

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"», – заявил Пристайко.

Министр уточнил, что он надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.

Также Пристайко добавил, что этот вопрос, вчера, 3 февраля, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных украинской власти территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.