Издевались над военнопленными: Четырем участникам НВФ сообщили о подозрении

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ДНР» и жестокого обращения с военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что эти лица принимали участие в проведении так называемого «парада пленных» в неподконтрольном Донецке 24 августа 2014 года. Участникам НВФ инкриминируют ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины, по которой им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

«50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленных подвергали унижению, ударам и побоям, тем самым унижая их честь и достоинство», – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.