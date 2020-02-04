В Украине задержек с соцвыплатами из-за дефицита бюджета не будет, – Минсоцполитики

В Украине проблем с финансированием социальных выплат в связи с дефицитом бюджета в январе этого года не будет. Об этом сегодня, 4 февраля, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает «Интерфакс-Украина».

«Все социальные статьи являются защищенными, никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались... Проблем с социальными выплатами точно нет», – сказала Соколовская.

Следует отметить, что доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года изменился механизм финансирования соцвыплат. Министерство социальной политики Украины получило от Министерства финансов контроль над частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы.