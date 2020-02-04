Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект № 1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава парламента до 300 человек и закрепление пропорциональной избирательной системы. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов. В декабре Конституционный суд одобрил законопроект о сокращении количества нардепов. Об этом пишет «Сегодня».

Так, законопроектом предлагается:

уменьшить состав народных депутатов Украины до 300;

исключить из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, что осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины;

ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком;

изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Теперь законопроект будет передан в комитет на доработку перед вторым чтением.

На примеры нардепов, что в других странах, например, в Великобритании, довольно большое количество депутатов в парламенте, представитель одного из комитетов зачитал текст из вывода Венецианской комиссии.

«Есть научно обоснованная формула Шугерта или "кубического корня", в соответствии с которой при количестве населения в государстве, которое на сегодняшний день составляет примерно 37 миллионов человек, количество народных депутатов должно составлять 300, максимум 320 народных депутатов. Это теория конституционного права … Зачитываю вам вывод Венецианской комиссии: "Количество членов парламента не регулируется на уровне международных стандартов. Не предусмотрено общепринятой формулы соотношения между количеством мандатов и численностью населения"», – сказал нардеп.