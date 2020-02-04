Забрать у «Укрпрофздравницы»: Власти Славянска договорились о передаче «Славкурорта» в муниципальную собственность

В Славянске (Донецкая обл.) достигнута предварительная договоренность о передаче Дочернего предприятия «Санаторно-курортный реабилитационный центр "Славянский курорт"» в коммунальную собственность. На сегодняшний день долг арендатора данного комплекса «Укрпрофздравница» достиг 48 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 февраля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

На данный момент одна из старейших бальнеогрязевых здравниц Украины находится в долгосрочной аренде у ЗАО «Укрпрофздравница». Это около 240 гектаров земли, 3 санатория («Юбилейный», «Донбасс» и «Славянский»), региональный ландшафтный парк, орнитологический заказник и скважины с минеральной водой.

«На прошлой неделе у меня состоялись переговоры с представителями "Укрпрофздравницы", конкретно с членом правления, юристом Максимом Дорофеевым и консультантом по управлению всеми санаториями, входящими в концерн "Укрпрофздравница", Александром Алиевым. Речь шла о передаче всего комплекса, входящего в "Славянский курорт" Имеется в виду и санатории, и все-все здания в коммунальную собственность города Славянска», – рассказал мэр.

Лях отметил, что переговоры прошли позитивно, «наконец-то пошло понимание, что "Укрпрофздравнице" самой, без города, не справиться с этой проблемой».

К тому подходит к концу действие договоров, на основании которых «Укрпроздравница» использовала «Славкурорт». «Хотя договоры сейчас находятся в суде, но тем не менее через 3 года этот актив вернется городу», – уточнил градоначальник.

Он отметил, что приблизительно через неделю состоится заседание правления «Укрпроздравницы», на котором будет рассматриваться вопрос «Славкурорта». «Речь идет не о бесплатной передаче, а за счет долгов, которые накопила "Укрпофздравница". Их готов взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 млн грн – долги перед местным и областным бюджетами. Основные из них – электроэнергия (почти 3 млн грн) и газ (10 млн грн). Это не считая налогов и всего остального», – пояснил Лях.

«Дальше, получив в коммунальную собственность эти все объекты, уже можно искать управителей, заниматься реструктуризацией долгов, искать инвесторов и так далее… Например, у нас есть опыт реструктурирования долгов по горводоканалу на 5 лет. Долги ["Укрпрофздравницы"] тоже можно расписать не на один год», – считает мэр Славянска.

Руководство города также ищет кандидата, который бы возглавил здравницу вместо действующего гендиректора ДП СКРЦ «Славянский курорт» Сергея Линника. «Кандидатуру нового начальника курорта предложит городское руководство. Поиском такой кандидатуры мы уже сейчас занимаемся, и до конца недели подберем претендента. Это поможет решить ряд вопросов, которые возникают в ходе деятельности "Славянского курорта" – проблемы с отключением электроэнергии, перебои с подачей воды и так далее. Но и соответственно с теми вопросами, которые сегодня на слуху – вывоз имущества, уничтожение имущества и так далее», – поделился Вадим Лях.

Он отметил, что сама процедура передачи юридически сложная: «Она может продлится и до полугода, это максимально, что я для себя вижу».

В дальнейшем планируется развитие «Славкурорта» как единой рекреационной зоны, к тому же ранее Славянский городской совет уже утверждал план развития данной зоны.

«Время пришло. И по тем заявлениям и тем аргументам, которые были высказаны в ходе переговоров, понимание найдено. Процесс пошел, и, я думаю, 2020 год станет переломной точкой в грустной истории последних пяти лет для нашего курорта. Дальше можно передать комплекс в область, и государству, но первый шаг все равно должен быть от нас. Мы должны забрать в коммунальную собственность полностью единый комплекс и тогда уже в наших правах будет полностью им распоряжаться и решать – кому мы передадим "Славкурорт". Я буду только рад, если его возьмет область или государство», – резюмировал Лях.