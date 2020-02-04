На Донетчине горела иномарка

В Покровске (Донецкая обл.) сегодня ночью горела иномарка. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба полиции города. Сообщается, что происшествие произошло во дворе многоэтажного дома.

«Сегодня около 02:30 часов ночи в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание автомобиля БМВ. На место происшествия был направлен наряд ГСЧС. Возгорание было ликвидировано. Сейчас принимаются меры, направленные на установление причины возгорания», – рассказали в пресс-службе.

По факту начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 от 10 лет.