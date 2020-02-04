В детсадах – норма: В Славянске школы начали закрывать на карантин

В Славянске (Донецкая обл.) школы закрывают на карантин. Занятия приостанавливают в связи с повышением уровня заболеваемости школьников острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 февраля, сообщил начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский.

«Со вторника, 4 февраля, у нас первые четыре школы уже ушли на карантин. Это ООШ № 4, 6, 14 и 18. Там процент заболеваемости от 25 и даже до 30%», – констатировал Рублевский.

Он отметил, что городской отдел образования каждое утро мониторит ситуацию с заболеваемостью в учебных заведениях. И не исключено, что 5 февраля на карантин уйдут еще несколько школ Славянска. «Сегодня утром мы получили очередную информацию, в каких учреждениях какой процент заболеваемости. Так, где-то в 6-ти школах уровень заболеваемости превысил 20%. Мы передали информацию в санстанцию и ждем ответа. Ведь мы не сами закрываем, а после рекомендательного письма о том, что необходимо закрыть школу», – уточнил руководитель гороно.

Также Рублевский призвал директоров школ взять учет заболеваемости на строгий контроль, «чтобы у нас не было, как пару лет назад, что процент, который показывают по школам, в 3 раза меньше относительно обращений родителей с детьми в детскую поликлинику». «Директора провели уже в пятницу свои совещания с классными руководителями и сделали акцент на том, чтобы родители обязательно регистрировались в детской поликлинике. В понедельник я перезвонил директорам, чтобы классные руководители связались с родителями. И вы знаете, процент почти нигде не уменьшился, то есть действительно подтверждено, что дети болеют как раз ОРЗ», – добавил он.

При этом в детских дошкольных заведениях Славянска на данный момент карантин объявлять нет необходимости.