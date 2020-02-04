Сегодня – Всемирный день борьбы против рака: Как уберечь себя от заболевания (Видео)

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Его цель – привлечь внимание общества к глобальной проблеме онокозаболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство случаев смерти вследствие онкологических заболеваний происходит из-за рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы.

В Украине, по данным Министерства здравоохранения, свыше миллиона онкобольных. Каждый год рак выявляют у почти 140 тыс. человек. Причем треть пациентов узнают о своем диагнозе на поздних стадиях, когда бороться с заболеванием чрезвычайно сложно. Своевременная же диагностика позволяет полностью излечиться от рака. А правильный образ жизни – снизить риск заболевания.

Проблемой профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний Фонд Рината Ахметова занимается много лет. Так, в период с 2008-го по 2014 год благодаря программе «Рак излечим» для онкологических клиник Украины были закуплены 15 единиц медицинской техники. Она стала первой и единственной в стране масштабной программой по оказанию помощи онкологическим больным и создала условия для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшения качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака.

В частности, благодаря программе Фонда Рината Ахметова «Рак излечим» была приобретена уникальная подвижная медицинская система – 18-метровый автопоезд с установленным маммографом и гинекологическим кабинетом для Национального института рака. А также специальные компьютерные томографы для онкологических диспансеров на Западной Украине: Ужгороде, Львове, Волыни, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черновцах. Это оборудование позволило выявлять на ранних стадиях патологии головного мозга, заболевания грудной клетки, сосудистые болезни. Диагностику прошли десятки тысяч людей.

В 2014 году, с началом конфликта на востоке Украины, Фонд Рината Ахметова сконцентрировал свою деятельность на помощи и спасении миллионов жителей Донбасса. Вместе с тем, Фонд продолжает вести просветительскую работу по проблеме и профилактике онкологии.

Важно знать основные факторы риска. Согласно данным ВОЗ, около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными признаками, которые напрямую связаны с образом жизни человека:

употребление табака;

употребление алкоголя;

переедание и лишний вес;

недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей;

малоподвижный образ жизни.

Профилактика онкозаболеваний. Отказ от табака, употребление которого является самым значительным фактором риска развития рака.

Здоровое питание. Существует связь между излишним весом, ожирением и многими типами этой болезни, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек. Ограничение в еде и употребление в пищу большого количества фруктов и овощей может иметь защитный эффект от многих раковых заболеваний. Регулярная физическая активность и поддержание здорового веса тела наряду с правильным питанием значительно снижают риск развития рака.

Ограничение употребления алкоголя. Регулярное употребление спиртных напитков является фактором риска развития многих типов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки, молочной железы. Риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя.