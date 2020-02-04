На КПВВ Донбасса введены в эксплуатацию комплексы по радиационному контролю (Фото)

На контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса введены в эксплуатацию специальные комплексы по радиационному контролю. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в последние дни в подразделениях ГПСУ в районе операции Объединенных сил (ООС) побывали представители департамента энергетики США. «При их участии были введены в эксплуатацию специальные комплексы по радиационному контролю. Технические средства предоставлены правительством США в рамках программ международной технической помощи и будут использоваться в контрольных пунктах въезда-выезда», – говорится в сообщении.

Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Также в ходе визита пограничники ознакомили международных партнеров со всеми аспектами контрольно-проверочных процедур и заверили в том, что «безопасность гражданского населения является приоритетной задачей для военнослужащих-пограничников».

Как сообщалось ранее, в январе линию разграничения на Донбассе через КПВВ пересекли более 1 млн человек.