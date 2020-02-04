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Учения иностранных армий в Украине: Зеленский подал законопроект

04.02.20 16:41
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: unian.net

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об одобрении своего решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях. Об этом сегодня, 4 февраля сообщается на сайте ВРУ.

Уточняется, что документ подан президентом как неотложный. Сегодня он уже передан на рассмотрение депутатов в комитет.

Другие детали законопроекта неизвестны.

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Напомним, что военнослужащие Украины участвовали в многонациональных учениях «Комбайнд Резолв XIII», которые проходили на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center – JMRC), расположенного в немецком Хохенфельсе.

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