Коронавирус: ВОЗ отказалась признать начало пандемии

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом заявила глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан, сообщает « РБК – Украина ».

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с «множественными очагами». «Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов», – заявила Бриан.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины.