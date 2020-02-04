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Коронавирус: ВОЗ отказалась признать начало пандемии

04.02.20 16:51

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом заявила глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан, сообщает «РБК – Украина».

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с «множественными очагами». «Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов», – заявила Бриан.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины.

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