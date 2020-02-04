Недоделанный ремонт: Жители Покровска жалуются на разбитые дороги (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) жители сразу нескольких центральных улиц жалуются на разбитые дороги. Мол, коммунальщики проложили асфальтовое покрытие всего на пару метров и исчезли.

Так, улица Сорокина в ямах и канавах. Обочин нет. «Грязь, во-первых. Это все во дворы идет. Не очень комфортно», – говорит местный житель Максим.

По словам покровчанина Михаила, он обращался к чиновникам – просил навести порядок на дороге. Впоследствии сюда направили коммунальщиков, однако те работали недолго. «Начали делать и бросили. Я уже и в прошлом году интересовался, чтобы сделали тут асфальт. Заслали грейдер, выровняли чуть-чуть. На этом и кончилось», – рассказал мужчина.

На соседней улице Пугачева – такая же ситуация. Жители жалуются на недоделанный ремонт. «Сделали по 50 метров – больше ничего. Лужи, грязюка. Отсыпка не помогает, оно на полгода всего лишь», – сказал местный житель Анатолий.

Как объясняют в городском совете, коммунальщики бросили ремонт не намеренно. Работы перенесли на этот год. «Сорокина пересекается еще с одной улицей, одну часть улицы мы сделали, а вторая осталась на этот год. Точно так и по Пугачева. Мы сделали по 50 метров заездов влево, вправо, чтобы на центральную дорогу не сильно разносилась грязь», – сообщила начальник жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елена Юзипович.

На участке дороги по улице Миргородской тоже невозможно пройти и проехать. Жители просят ее отремонтировать, потому что вместо асфальта здесь грязь. «Здесь асфальт должен быть. Там грязь по центру, вынужден вот так ходить. А что поделаешь?», – говорит покровчанин Артем.

Коммунальщики объясняют, что официальных заявлений по ремонту этой улицы не поступало. Поэтому советуют жителям обратиться в горсовет или комитет самоорганизации населения с письменным заявлением.

Источник: ТК «Донбасс»