Уровень раскрытия угонов на Донетчине за 5 лет вырос почти втрое: Какие авто похищают чаще всего

За 5 лет уровень раскрытия угонов в Донецкой области вырос почти втрое. В 2019 году полицейские раскрыли каждый второй угон, а это 49%, против 18% в 2015 году. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В прошлом году зарегистрировано самое низкое за 5 лет количество угонов автотранспорта – 157 (из них 24 совершено на временно оккупированной территории). В 77 случаях угонщики привлечены к уголовной ответственности. Для сравнения в 2015 году было совершено 842 угона (из них 321 на временно оккупированной территории). Раскрыто 155», – говорится в сообщении.

По информации полиции, чаще всего преступники похищают легковые автомобили, на втором месте – мопеды. Предметом преступления, как правило, становятся более доступные автомобили: ВАЗ, Lanos и тому подобное.

В Донецкой области на протяжении 5 лет зафиксировано лишь два угона автомобилей премиум-класса, а именно Lexus LX 470 (Бахмут, 2014 год) и Toyota Land Cruiser Prado150 (Донецк, 2016 год). Местонахождение обоих автомобилей установлено. Lexus возвращен владельцу, по второму факту проводятся следственные действия.

Как отмечается, большинство угонов совершается в темное время суток. Злоумышленники охотятся на оставленные без присмотра машины во дворах многоэтажек. Также добычей угонщиков становятся машины, которые водители оставляют на обочине улицы, отойдя «на минутку».

«В прошлом году оперативники уголовного розыска раскрыли половину всех зарегистрированных завладений автотранспортом. Среди задержанных – рецидивисты и серийные угонщики», – добавили в полиции.