На Луганщине за взяточничество будут судить работника сервисного центра МВД

На Луганщине будут судить работника территориального подразделения сервисного центра МВД в Луганской области за взяточничество. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По материалам следствия, государственный служащий требовал и получил от гражданина взятку в 4 тыс. грн за успешную сдачу экзамена по знаниям правил дорожного движения (ПДД) и навыков управления транспортными средствами.

Во время досудебного расследования суд назначил подозреваемому залог в размере 50 прожиточных минимумов, что составляет 96 тыс. 50 грн. Поскольку за это преступление предусмотрена также конфискация имущества, на 1/3 часть 3-комнатной квартиры, находящейся в собственности подозреваемого, наложен арест.

«Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершенное в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды) направлен в Северодонецкий городской суд Луганской области для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.