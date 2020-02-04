В Мариуполе началась регистрация на ВНО: Как заполнить форму обладателям ID-карт

В Мариуполе стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО), которая продлится до 24 марта. Абитуриенты смогут сдать тестирование максимум по 4 учебным предметам из 11 доступных дисциплин. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), для участия в ВНО-2020 необходимо создать и заполнить регистрационную карту. Далее сформировать комплект документов и подать их в учебное заведение. Выпускники школ, студенты профессионально-технических заведений и колледжей регистрируются по месту учебы.

Для пакета документов нужно подготовить две фотографии размером 3×4, соответствующие достигнутому возрасту, сделать копию паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством).

Стоит отметить, что в паспортах нового образца (ID-карта) нет серии документа. В таком случае при заполнении регистрационной формы поле «серия» нужно оставлять пустым.

«Мариупольцы – выпускники прошлых лет смогут зарегистрироваться самостоятельно и направить комплект регистрационных документов в Донецкий региональный центр оценивания качества образования. Также, они смогут самостоятельно проверять состояние обработки документов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в подтверждение регистрации участники получат сертификат. Его отправят в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника по адресу учебного заведения или указанному в регистрационной карточке.

На сайте УЦОКО для каждого участника ВНО создана информационная страница, доступ к которой осуществляется по номеру сертификата и пин-коду, указанному в нем.

К 30 апреля 2020 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирования.

Также, в горсовете напомнили, что в 2019 году во внешнем независимом оценивании приняли участие свыше 14 тыс. мариупольцев. По словам главного специалиста департамента образования Елены Бузламы, тогда в ТОП-3 самых популярных предметов в Мариуполе вошли: украинский язык и литература – приняли участие 4 256 человек; математика – 2 801 человек; история Украины – 2 466 человек.