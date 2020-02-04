На Донетчине с детьми отрабатывают мероприятия по эвакуации при угрозе артобстрела (Видео)

В прифронтовой зоне Донецкой области детей учат распознавать взрывоопасные устройства и сохранить свою жизнь в чрезвычайных ситуациях. Об этом сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, сегодня, при содействии Донецкой ОГА и Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба Объединенных сил (г. Краматорск), в Торецкой школе № 17 прошли уроки по минной безопасности и отработки мероприятий по эвакуации при угрозе артобстрела. «Страшно и горько, что наши дети такое знают. Но страшнее – не знать. Ведь расстояние от школы до оккупированной Горловки по прямой – 3 км . При таких условиях знания элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях просто необходимы», – написал глава области.

Кириленко уточнил, что о минной безопасности старшеклассники уже знают (подавляющее большинство из них прошли тренинги, которые проводили для них иностранные и отечественные специалисты) и сегодня уже как тренеры передавали свои знания малышам.

Напомним, ранее в поселке Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) ученики общеобразовательной школы I-III ступеней отработали действия при проведении мероприятий по гражданской защите. А именно – как действовать во время артиллерийского обстрела.

Как сообщалось ранее, по данным ЮНИСЕФ, из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.