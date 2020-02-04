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В прифронтовых Красногоровке и Марьинке может появиться газ: Когда и при каких условиях

04.02.20 20:12
Фото: пресс-служба ДонОГА
Фото: пресс-служба ДонОГА

Власти Донецкой области планируют восстановить газораспределительную станцию (ГРС) «Марьинка» до начала нового отопительного периода в 2020 году. Это позволит обеспечить жителей прифронтовых городов Марьинка и Красногоровка газом. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время рабочего совещания, передает пресс-служба ДонОГА.

«Наша задача – обеспечить газом жителей Марьинки и Красногоровки до начала нового отопительного периода в 2020 году. Но для реализации этого проекта необходимо получить гарантии прекращения огня. Мы должны привлечь международных партнеров, государственную власть, профильные министерства к этому процессу, чтобы иметь возможность создать безопасные условия для людей, которые будут осуществлять ремонтные работы», – заявил Филашкин.

В пресс-службе уточнили, что в 2019 году был разработан проект восстановления ГРС, который сейчас прошел все необходимые экспертизы и получил разрешения на начало работ. Проект предусматривает реконструкцию разрушенной ранее во время боевых действий ГРС «Марьинка». «Сейчас прорабатывается вопрос о согласовании условий и сроков проведения ремонтных работ и абсолютной гарантии жизни и безопасности строителей», – говорится в сообщении.

В рабочем совещании участвовали руководители структурных подразделений ОГА, военные, руководители Марьинской и Красногоровской ВГА, а также представители СЦКК и операции Объединенных сил, представители предприятия подрядчика.

Как сообщалось ранее, Марьинка и Красногоровка уже пять лет живут без централизованного газоснабжения. Помимо регулярных обстрелов, в домах горожан стоит невыносимый холод.

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