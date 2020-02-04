Нормандский формат: Министры могут встретиться уже в середине февраля

Министры стран «Нормандской четверки» – Украины, Германии, Франции и России – могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Праге на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, пишет «Укринформ».

«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», – сказал Пристайко.

При этом он отметил, что несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который действительно возлагаются большие надежды.

Пристайко напомнил, что лидеры стран «Нормандского формата» на саммите в Париже в декабре прошлого года договорились провести следующую встречу в апреле. «Мы посмотрим, это происходит», – добавил он.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран «Нормандского формата». Во встрече приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.