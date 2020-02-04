Чтобы не раздражать украинцев: Министр пообещал отменить две платежки за газ

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире одного из телеканалов, сообщает« УНИАН ».

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», – сказал он.

По словам министра, в новой платежке будут «правильно» отображены стоимость транспортировки и потребления газа. Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата. «Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», – добавил министр.

Напомним, что в Украине с 24 декабря 2019 года изменился механизм определения цены на газ: отдельно выделена оплата услуг по его доставке. Таким образом, с января все потребители получат отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку.