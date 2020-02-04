В Украине с марта увеличат минимальный размер пособия для безработных

В Украине с 1 марта 2020 года будет увеличен минимальный размер пособия по безработице. Такое решение было принято на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.
Так, правление Фонда решило повысить с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице:
- для лиц, выплаты которым назначаются с учетом зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1 тыс. 800 грн;
- для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 грн.
Напомним, в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет более 8 400 грн. Однако получить такую сумму смогут не все.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области на одну вакансию претендуют 16 безработных.