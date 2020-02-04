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В Украине с марта увеличат минимальный размер пособия для безработных

04.02.20 19:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине с 1 марта 2020 года будет увеличен минимальный размер пособия по безработице. Такое решение было принято на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.

Так, правление Фонда решило повысить с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице:

  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1 тыс. 800 грн;
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 грн.

Напомним, в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет более 8 400 грн. Однако получить такую ​​сумму смогут не все.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области на одну вакансию претендуют 16 безработных.

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