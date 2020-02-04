На Луганщине «депутату ЛНР» сообщили о подозрении

В Луганской области «депутату народного совета ЛНР» заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что «депутату» незаконно созданного «народного совета ЛНР» заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Как сообщили в прокуратуре, 11 ноября 2018 года житель Луганской области принял участие в «очередных выборах главы и депутатов народного совета ЛНР III созыва», которые организовала, профинансировала и провела незаконная «администрация».

В составе незаконно созданного органа власти – «народного совета» депутат, в частности, принимал участие в пленарных заседаниях «комитетов народного совета ЛНР», разрабатывал псевдозаконопроекты и выступил автором 22 «депутатских обращений».

«С участием указанного лица принимаются юридически никчемные "законы и нормативно-правовые акты" для обеспечения функционирования самопровозглашенных органов Луганской области, которые с 2014 года находятся под контролем РФ», – говорится в сообщении.

Поскольку гражданин Украины скрывается от правоохранительных органов на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, он объявлен в розыск.