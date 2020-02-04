На Донетчине «судья ДНР» получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

На Донетчине «судью ДНР» заочно приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, Арбитражный судом заочно вынесен обвинительный приговор в уголовном производстве по признакам преступления, по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, в отношении «судьи ДНР».

«В ходе специального судебного производства установлено, что 9 января 2015 года 55-летний мужчина на основании указа главы террористической организации "ДНР" занял должность судьи так называемого "Центрально-городского межрайонного суда Макеевки" и систематически принимал участие в судебных заседаниях в качестве председательствующего судьи», – говорится в сообщении.

В частности, по информации прокуратуры, злоумышленник рассматривал судебные производства по приведению приговоров гражданам Украины, которые отбывают наказание в «ДНР», в соответствии с «уголовным кодексом» псевдореспублики.

Поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории, наказание ему назначено заочно – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.