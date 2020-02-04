В Мариуполе разработают программу для оказания помощи переселенцам

В Мариуполе для оказания квалифицированной психологической помощи переселенцам разработают тренинговую программу по подготовке социальных специалистов. Об этом шла речь в ходе круглого стола от Совета Европы, который прошел в Киеве, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Сотрудники социальных служб Мариуполя приняли участие в круглом столе от Совета Европы. Встреча прошла в Киеве. На ней стороны обсудили совместные наработки по оказанию квалифицированной психологической помощи в регионе и интеграции новых мариупольцев», – говорится в сообщении.

Так, во время обсуждений европейские партнеры поддержал инициативу Мариупольского городского центра социальных служб по проведению серии тренингов. Основная цель – развитие перспективной громады и преодоление посттравматических стрессовых расстройств.

Отмечается, что в ближайшее время начнется отбор психологов и социальных специалистов Мариуполя для участия в тренингах. Обучение пройдет в марте, апреле и мае. Израильская коалиция травмы разработает тренинговую программу. Она позволит подготовить супервизоров и тренеров по работе с разными видами психологических травм. Далее специалисты продолжат работу в Мариуполе.

Как отметили в горсовете, инициатива реализуется в рамках проекта «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений».