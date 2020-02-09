Дом своими руками: Переселенцы уже 4-й год идут к цели построить собственную многоэтажку в Ужгороде

В Ужгороде (Закарпатская обл.) переселенцы из Донбасса уже четвертый год реализовывают проект по строительству собственной многоэтажки. Переселенцы объединились и создали общественную организацию «Закарпатье – Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, одним из основателей организации является переселенец Константин. Он родился и вырос на Донбассе. В 2014 году мужчина с семьей переехал на Закарпатье. Когда устроились на новом месте, встал вопрос о жилье. Сначала казалось, что переезд ненадолго и скоро можно будет вернуться домой. Но вооруженный конфликт продолжался, а вопрос жилья становился критическим. Так, в 2015 году Константин вместе с другими переселенцами основывают ОО «Закарпатье – Донбасс».

Приоритетом деятельности новой организации стало решение проблемы жилья для переселенцев на Закарпатье. «Мы понимали сразу, что вопрос жилья непростой. В 2015-2017 годах наша организация активно оказывала помощь, у нас работали психологи, юристы, помогали тем, кто выезжал с оккупированных территорий. И если гуманитарные вопросы нам хотя бы удалось частично решить, то вопрос жилья до сих пор остается актуальным для подавляющего большинства переселенцев на Закарпатье», – отмечает Константин.

В 2016 году Константин с коллегами по организации основали жилищно-строительный кооператив. Этот кооператив должен объединить переселенцев, которые совместными усилиями построят собственное жилье. Сегодня получить землю под строительство в любом областном центре в Украине очень сложно даже для местных. Но когда нет другого выхода, нет ничего нереального. «Мы постоянно показывали местной власти, что мы существуем. Мы напоминали о себе, о нашей проблеме и о том, что ее нужно решать. Прошла не одна встреча, не одна сессия городского совета Ужгорода, прежде чем город нам предоставил неработающую котельную», – рассказал Константин.

Котельную в отдаленном районе города городские власти предоставили сначала в пользование кооператива. Планировалось ее реконструировать под жилье, но эту идею отвергли строительные специалисты, которых пригласил кооператив. Тогда решили, что надо строить дом с нуля. А это дополнительные сложности, потому что нужно изменить целевое назначение земли под котельной, получить право на пользование участком. На это ушло почти два года работы. Когда кооператив уже получил договор аренды и другие документы на землю, встал следующий вопрос – проектная документация на сам дом. Именно эта документация должна определить стоимость квадратного метра жилья. А это главный вопрос для инвесторов.

Подготовкой и разработкой такой проектной документации занимаются специальные лицензированные организации. Цена вопроса – примерно 1,5 млн грн за девятиэтажный дом в 5 тыс. кв. метров жилья. У самого кооператива таких средств нет. И этот вопрос пока стал камнем преткновения. Имея землю, эскизы, право на строительство и проектную документацию кооперативу будет проще привлечь средства на дом и найти заинтересованного застройщика. Без такой документации процесс строительства даже не начнется. Константин рассказывает, что эта проблема с документацией убедила кооператив начать искать новых партнеров. «Мы сначала думали, что дом будет исключительно для переселенцев, но сейчас мы поняли, что нужно смотреть шире. Мы планируем, что этот дом станет своим не только для переселенцев, но и для участников боевых действий, семей, которые уже давно стоят в очереди на жилье», – добавил Константин.

Хотя этот проект может помочь городу в решении проблемы жилья для местных жителей, у городских властей 1,5 млн грн на проектную документацию пока нет. Застройщики не готовы инвестировать такие деньги в не совсем перспективный район города. Международные донорские организации не работают с жилищным программами, или же работают только через профильные министерства.

Сейчас кооператив «Закарпатье – Донбасс» активно ищет финансирование. Есть обращение к народным депутатам, профильным министерствам, городскому совету. Есть надежда на то, что государство или выделит целевые средства на эту проектную документацию, или же эти средства поступят от международных организаций. Ситуация сложная, однако пройдя такой сложный и длительный путь, Константин не планирует прекращать поиски ее решения.

Но пока жилищный кооператив переселенцев, которые хотят построить себе постоянное, свое, собственное жилье, остается без помощи. «Мы, по сути, являемся первыми, кто идет по этому пути. И поэтому нам труднее, потому что те, кто будет идти по нашему плану, будет делать это быстрее. Наша проектная документация станет общей для других проектов в других городах. Ее можно будет адаптировать под особенности других проектов. Это будет быстрее и дешевле. В нашем проекте мы имеем 60 квартир, а это минимум 60 семей, которые получат собственное жилье. Но главное не это, а то, что наш пример может стать моделью для решения жилищных проблем в других регионах Украины. А это тысячи, десятки тысяч семей, которые получат собственное жилье», – считает Константин.

Напомним, в Виннице 31 января городской совет одобрил Соглашение о социальном партнерстве в строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц. В документе речь идет о проекте по строительству многоквартирного жилого дома по улице Сергея Зулинского, условия его реализации и ответственность всех сторон. Согласно этому соглашению, горсовет жилищно-строительному кооперативу «Общее дело» должен предоставить необходимый земельный участок, выдать градостроительные условия и ограничения в соответствии с действующей градостроительной документацией, выделить средства на финансирование разработки проектно-сметной документации, содействие в получении технических условий и разрешительных документов на выполнение строительных работ.