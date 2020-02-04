Метели и гололедица: Водителей призывают воздержаться от поездок за город

Из-за непогоды, которую ожидают в ряде областей Украины, в том числе на севере Донецкой и Луганской областей, водителей призывают воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений. Об этом сегодня, 4 февраля, написал на своей странице в Facebook глава ГСЧС Николай Чечеткин.

По его информации, улучшения погоды должны наступить уже в период с 7 по 9 февраля.

«Обращаюсь ко всем, кто долго и, не теряя надежды, ожидал, что в Украине все же придет зима. 5-6 февраля ожидается существенное осложнение погодных условий на территории всей страны. Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью приводить нарушения и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве», – пишет глава ГСЧС.

«В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля. Следите за предупреждениями и информацией об ограничении движения!», – рекомендует Чечеткин.

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий и возможны осадки в виде снега и дождя. Также возможна гололедица. Уровень опасности – желтый.