Переселенцы из Донбасса получили социальное жилье на Харьковщине (Фото)

В Изюме (Харьковская обл.) переселенцы с востока Украины получили социальное жилье. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Изюмского городского совета.

Так, по адресу пр-т Независимости, 65, открыто социальное общежитие коридорного типа для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 4 февраля переселенцы из Донецкой и Луганской областей официально получили ключи от нового жилья.

Помещение отремонтировано при поддержке Немецкого банка KfW и Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры УФСИ V» и в рамках софинансирования с городским бюджетом. Общая сумма инвестиций – 10 млн 846 тыс. 430 грн. За счет средств местного бюджета было приобретено оборудование, мебель и другое на сумму 360 тыс. грн.

Социальное общежитие расположено в двухэтажном здании и имеет 24 комнаты, 4 кухни и 6 комплексных санузлов.

Семьи переселенцев получили ключи и ордера на проживание в 17 комнатах. По информации пресс-службы, среди них есть две многодетные семьи, которые получили по 2 комнаты.

Как уточняется, ордер выдается на срок до одного года с возможностью его продления в случае несостоятельности приобрести альтернативное место жительства. «Сами переселенцы, которые ранее по несколько лет снимали жилье или ютились все вместе у знакомых, ныне довольны условиями проживания в комфортных комнатах», – подытожили в пресс-службе.