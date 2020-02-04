От Мариуполя до Лимана: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 30 января официально зарегистрировано 508 тыс. 36 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 30.01.2020 на территории Донецкой области учтено 431 473 семьи и 508 036 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 113 192;

дети – 62 879;

лица с инвалидностью – 17 749;

пенсионеры – 314 216.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 624 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 867;

Краматорск – 48 628;

Славянск – 40 939;

Лиман – 23 712;

Константиновка – 23 659;

Марьинский район – 21 113;

Бахмут – 19 066;

Селидово – 16 554;

Мирноград – 16 553.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации