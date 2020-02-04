RU
Все новости

От Мариуполя до Лимана: На Донетчине пересчитали переселенцев

04.02.20 21:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 30 января официально зарегистрировано 508 тыс. 36 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 30.01.2020 на территории Донецкой области учтено 431 473 семьи и 508 036 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 113 192;
  • дети – 62 879;
  • лица с инвалидностью – 17 749;
  • пенсионеры – 314 216.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 624 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 867;
  • Краматорск – 48 628;
  • Славянск – 40 939;
  • Лиман – 23 712;
  • Константиновка – 23 659;
  • Марьинский район – 21 113;
  • Бахмут – 19 066;
  • Селидово – 16 554;
  • Мирноград – 16 553.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк