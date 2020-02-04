От Мариуполя до Лимана: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 30 января официально зарегистрировано 508 тыс. 36 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 30.01.2020 на территории Донецкой области учтено 431 473 семьи и 508 036 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 113 192;
- дети – 62 879;
- лица с инвалидностью – 17 749;
- пенсионеры – 314 216.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 624 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 867;
- Краматорск – 48 628;
- Славянск – 40 939;
- Лиман – 23 712;
- Константиновка – 23 659;
- Марьинский район – 21 113;
- Бахмут – 19 066;
- Селидово – 16 554;
- Мирноград – 16 553.
Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации