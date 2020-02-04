Платежки за газ: Гончарук пояснил, почему их две и будут ли изменения

В январе граждане Украины получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями», – написал он.

По словам премьер-министра, несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили гражданам в ​​январе, «все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке». «В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета», – добавил Гончарук.

Также он заверил, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленной услуге по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим.

«Оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн. Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа. Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги», – заявил Алексей Гончарук.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины и НКРЭКУ работают над созданием единой платежки за газ.

Как сообщалось ранее, в Украине с 24 декабря 2019 года изменился механизм определения цены на газ: отдельно выделена оплата услуг по его доставке. Таким образом, с января все потребители получат отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку.