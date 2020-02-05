«Мы все в шоке»: Детали ДТП в Угледаре, в котором нацгвардейцы спасли мужчину

В городе Угледар (Донецкая обл.) 3 января военные и гражданские медики спасли мужчину, которого сбила машина. Пострадавшим оказался 38-летний Дмитрий Семикин, рабочий шахты «Южнодонбасская-1». Последствия для мужчины – черепно-мозговая травма, реанимация, он неделю находился в искусственной коме.

Как рассказала «Донецким новостям» крестная потерпевшего Ольга Ивановна Белкина, Дмитрий – уроженец села Степное Марьинского района. В довоенный период мужчина работал в Донецке на заводе «Норд». После начала военных действий он вернулся в родное село, устроился на шахту «Южнодонбасская-1» водителем – возит шахтеров на участки.

«Дима – единственный сын у мамы, Галина Ивановна сейчас на пенсии. Она все время за судьбу сына переживала, чтобы не дай бог с Димой ничего не случилось. И тут такое. Дима с другими шахтерами только вышли со смены, шли на свой автобус. На пешеходном переходе его сбила машина, и водитель даже не остановился – уехал. Дима не женат, и только недавно встретил свою судьбу, Юлию. Она и сейчас рядом с ним, ездила в реанимацию и помогает в больнице», – говорит Ольга Белкина.

Дмитрий Семикин

Сразу после ДТП местные жители остановили проезжавший военный автомобиль с красным крестом. Как оказалось, это был санитарный автомобиль полтавского батальона Национальной гвардии Украины. «Первую помощь на месте оказала девочка-фельдшер. Сказали, что молоденькая. Но мы ее не видели. Потом военные повезли Диму в Угледар – там не приняли, повезли в Волноваху и там их уже ждали в реанимации. К нему в больницу приезжал и военный врач, консультировал. Военные лекарствами также помогли», – поделилась Ольга Ивановна.

Родственники переживают, что не знакомы с гвардейцами, которые спасли Диму, и не могут выразить им лично свою благодарность, а также хотели бы поблагодарить медиков, которые боролись за жизнь Дмитрия. С такой просьбой они обратились в редакцию «Донецких новостей».

«Мама Димы хочет поблагодарить за спасение ее сына военных "скорой помощи", а также медиков реанимационной службы Волновахской районной больницы. Он без сознания пролежал в больнице 7 дней, в искусственной коме. Медики ухаживали за Димой, лелеяли его», – отметила Ольга Ивановна.

Как выяснил корреспондент «ДН», первую и своевременную помощь потерпевшему оказали военнослужащие военной части № 3052 Национальной гвардии Украины. «Нас в машине было четверо. Два офицера (капитаны Роман Пуша и Владимир Шипов), я и водитель – старший солдат Александр Литвиненко. Мы сами из Полтавы, служим в в/ч № 3052 НГУ, а в Донецкую область, в город Угледар, мы приехали для исполнения служебных обязанностей. Так что постоянное место дислокации у нас в Полтаве, а здесь мы временно», – рассказала фельдшер ротной группы 12-го Отдельного батальона, старший сержант Янина Козинец.

Янина Козинец и Александр Литвиненко

Янина – медицинская сестра, по специальности работает с 2004 года. «До 2015 года я работала гражданской медсестрой, а в декабре 2015-го подписала контракт с Нацгвардией», – рассказала девушка.

Ситуация с Дмитрием Семикиным – первый случай за время службы Янины в Нацгвардии, когда ей пришлось оказывать помощь гражданскому. «Мы ехали на служебном авто, санитарной машине. Нас остановили гражданские люди, которые не знали, есть в машине медик или нет. Так сложилось, что в машине оказалась я. Нам сообщили, что мужчину сбила машина и водитель уехал с места ДТП. Нас попросили о помощи. Мы, конечно, не могли проехать мимо. Самое главное было сохранить жизнь этому человеку», – вспоминает старший сержант Янина Козинец.

Янина Козинец

Потерпевший был без сознания, даже по внешним признакам у него была черепно-мозговая травма. «Я быстро оценила его состояние. Он подавал признаки жизни, дышал и был пульс. Позвонили на "скорую" – она не ответила. Мы минуты три звонили, а потом приняли решение, что транспортируем на своей машине до первого медицинского учреждения, тем более есть медик. В больнице Угледара нас не приняли, сказали, что нет дежурного врача, только медсестра. Сказали: везите в Волноваху. Мы созвонились еще раз со "скорой", объяснили ситуацию, что у потерпевшего тяжелое состояние. Попросили, чтобы "скорая помощь" выехала нам на встречу. В поселке Владимировка нас встретил реанимационный автомобиль, и мы передали больного в бригаде "скорой помощи", и поехали за ними в Волноваху», – продолжает фельдшер НГУ.

Пока Дмитрий находился в центральной районной больнице Волновахи, гвардейцы поддерживали связь с гражданскими коллегами и интересовались состоянием подопечного.

Сейчас Дмитрия перевели в отделение неврологии Красногоровской районной больницы. И первый вопрос, который задала Янина, когда мы с ней связались: «Ну как там Дима? Передайте родственникам, пусть держатся. Нам очень жаль, что так все у них получилось».

Нынешнее состояние потерпевшего прокомментировала его крестная. «Удар был сильный. Травма головы, череп просто треснул, порезы на лице со стороны удара, зубы все повылетали. Ведет себя как ребенок, и лишь спрашивает – "Что я кому сделал?". Мы все в шоке, каждый день плачем. Восстановится или нет, мы еще не знаем. Врачи пока ничего не могут гарантировать. Но Дима – сильный, молодой мужчина, и надеемся на все лучшее. Но сейчас мы все в шоке», – комментирует Ольга Белкина.

Как рассказала «Донецким новостям» пресс-офицер Волновахского отдела полиции Татьяна Обуховская, личность водителя, который совершил наезд и скрылся с места происшествия, уже установлена. «Им оказался житель города Волноваха. Он работает на одном из предприятий города, возвращался через Угледар домой и не увидел на пешеходном переходе мужчину, переходившего дорогу. Он его не увидел и совершил наезд. Испугался, как говорится, находился в состоянии аффекта, и уехал дальше. Позже он уже не захотел обращаться, побоялся ответственности, которую понесет. Но в ходе оперативных мероприятий мы личность его установили», – констатировала она.

На месте происшествия был найден кусок краски, которая во время ДТП отпала от автомобиля и опрошены свидетели. «После поиска свидетелей и других оперативных мероприятий, по этой краске и другим признакам был установлен автомобиль. Сейчас еще проводятся следственные действия, ждем результаты экспертизы. Как только докажут вину водителя, дело передадут в суд», – отметила Обуховская.

Родственники Дмитрия подчеркивают, что несмотря на произошедшее, не желают зла водителю, просто рассчитывали на его человеческое отношение и сострадание к их горю. «Просто хоть бы раз приехал, все-таки живые люди. Такое сделал – переехал человека. Собаку собьют и то жалко. А этот переехал – и ничего. Хоть бы немножко помог деньгами. Ведь реанимация, медикаменты – 2,5 тысяч гривен каждый день. Уже мы всё и все паи свои продали. По родственникам деньги собрали, у кого могли – заняли. Если бы Дима виноватым был, посреди дороги шел, перебегал или еще что-то. Но он ничего не нарушал, шел на автобус по пешеходному переходу…», – говорит крестная потерпевшего.