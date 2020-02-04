Социальная громада: Минсоцполитики будет вдвое быстрее рассматривать документы на оформление выплат

Министерство социальной политики распространяет пилотный проект «Социальная громада» на всю Украину. Об этом сегодня, 4 февраля, заявила министр соцполитики Украины Юлия Соколовская на пресс-конференции "Презентация программного комплекса "Социальная громада" и результаты моделирования сети фронт-офисов, которые приблизят социальные сервисы жителям ОТГ», сообщает пресс-служба ведомства.

Этот программный комплекс позволит обрабатывать документы в электронном виде, что позволит сократить время принятия решения вдвое быстрее – почти на неделю. «В течение 2019 года программу "Социальная громада" тестировали в 40 пилотных ОТГ в 19 областях Украины и теперь масштабируют на всю страну. Электронные копии документов, принятые по "Социальной громаде попадают в УСЗН тот же день, что сокращает время принятия решения почти вдвое – на неделю раньше. Сначала жители через программный комплекс смогут оформить 67 услуг: жилищные субсидии, пособия и выплаты, которые являются самыми популярными среди населения», – отметила Юлия Соколовская.

По словам министра, на начало февраля 2020 года уже 71 ОТГ присоединились к программному комплексу «Социальная громада, и есть решение о распространении программы еще в 60 громадах. «Социальная общество – это современное IT-решение, которое позволяет принимать документы на оформление выплат максимально приближенно к людям. Все, что для этого нужно – работник на рабочем месте, компьютер и интернет. Прием документов от граждан могут осуществлять даже старосты, то есть мы можем приблизить админуслуги не только к ОТГ, но и жителям каждого старостата», –- сказал советник министра социальной политики по вопросам диджитализации Денис Мацуй,.

Денис Мацуй,Мы работаем с программным комплексом «"Социальная громада" работает с сентября 2019 года, и мы очень довольны. У нас 5 человек объединены в электронном кабинете: 4 – на уровне ОТГ, и 1 – на уровне старостинского округа. За это время мы приняли 1042 обращения через программный комплекс, преимущества которого в том, что мы можем накапливать базу данных о жителях, мониторить количество и качество предоставления административных услуг социального характера, состояние рассмотрения заявок, а также быстро вычислять бюджетную потребность для социальной защиты», – отмечает заместитель председателя Белозерской ОТГ Ирина Грищенко.

Министерство социальной политики утвердило приказ, которым упрощена процедура присоединения ОТГ к программному комплексу «Социальная громада», теперь она составляет несколько недель вместо 2 месяцев.

С пошаговой инструкцией присоединения к «Социальной громаде» можно ознакомиться здесь https://socgromada.ioc.gov.ua/

«Административные услуги сферы социальной защиты входят в перечень самых востребованных базовых услуг, наша Программа рекомендует интегрировать в каждый ЦПАУ в каждой громадее. Мы приветствуем инициативы Минсоцполитики, направленные на расширение точек доступа к админуслуг сферы социальной защиты через ЦПАУ, ведь такие услуги станут максимально приближены к каждому жителю и смогут предоставляться в комплексе с другими услугами по модели жизненных ситуаций», – резюмирует директор Программы "U-LEAD с Европой" от Sida Сусанна Делланс.