Лечат и солдат, и мирных жителей: Как военные медики восстанавливают больницы на Донетчине (Видео)

На Донбассе военные медики восстанавливают заброшенные больницы и открывают новые отделения. В частности один из мобильных госпиталей располагается в Часов Яре (Донецкая обл.). Армейцы не только навели порядок в палатах, но и установили новейшее реанимационное оборудование. Лечат здесь не только солдат, но и мирных жителей.

Так, пациентов в 65-м мобильном госпитале Вооруженных Сил Украины хватает. Военные медики здесь оперируют раненых, а больных лечат. Владимир Камышев попал сюда из-за подозрения на пневмонию. По словам мужчины, ожидал худших условий, но все оказалось лучше. «Такая палата, что тепло, замечательно. Врачей отношение очень хорошее. Слушают по два-три раза в день, если приходят. Кормят тоже очень хорошо», – поделился пациент.

Попадают сюда и с боевыми травмами. По словам военного хирурга Александра Мельника, огнестрельные и минно-взрывные ранения сложные. Потому что кроме многочисленных ран человек получает немало травм от ударной волны. А остатки обломков иногда достать просто невозможно. «Осколки от самого взрывного устройства достаются, если они поверхностные и несут какую-то угрозу. Если угроза оперативного вмешательства последствия будут хуже, чем пребывание металлического осколка небольшого – 1- 2 миллиметра , то это нецелесообразно», – объяснил начальник хирургического отделения 65-го военного мобильного госпиталя.

Настоящая гордость госпиталя – палата интенсивной терапии. Она рассчитана на трех пациентов. Но лечат не приборы, а люди. Военные реаниматологи могут вытянуть пациента чуть ли не с того света. «В конце 19-го года к нам в отделение попал пациент в состоянии клинической смерти. И личный состав отделения осуществил успешные реанимационные мероприятия, что в дальнейшем привело к тому, что жизнь пациента была сохранена. И он продолжил уже дальнейшее лечение на специализированном этапе медицинской эвакуации», – рассказал начальник отделения анестезиологии и реанимации 65-го военного мобильного госпиталя Глеб Овсиенко.

Офицеры добавляют, что кроме оборудования для этой палаты, мобильному госпиталю предоставляют современные медицинские приборы и препараты. «Мобильный госпиталь получил еще централизованно в 2019 году оборудования на сумму более 28 млн грн. За прошлый год на лекарственные средства тоже было потрачено более 10 млн грн для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих качественной медицинской помощью», – сообщил начальник военно-медицинского клинического центра северного региона Юрий Подолян.

Офицеры-медики говорят, что оборудование военного госпиталя используется не только для солдат. Армейские врачи помогают и местному населению. При этом сама больница, помещение которой временно используют военные, продолжает функционировать и как гражданское медицинское учреждение.

Источник: ТК «Донбасс»