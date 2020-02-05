В стадион Славянска вдохнут новую жизнь

Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске (Донецкая обл.) состоится в рамках государственной программы. Об этом сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации (ДонОГА).

Славянский городской голова Вадим Лях ознакомил руководство области с планами будущих работ на спортивном объекте коммунального учреждения «Спортивный клуб по месту жительства "Культурно-спортивный центр"».

Стадион им. Ю. Скиданова / Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОГА

«Проектом предусмотрена реконструкция трибун и административного здания, обустройство беговых дорожек, строительство теннисного корта, мини-футбольного поля и универсальной площадки для игры в волейбол и баскетбол», – говорится в сообщении.

План реконструкции стадиона им. Ю. Скиданова / Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОГА

Отмечается, что общая стоимость обновления стадиона составит 35 469,872 грн., из которых 31 922,884 грн. – это средства Государственного фонда регионального развития, а 3 546,988 грн. – средства местного бюджета.

В Донецкой облгосадминистрации настаивают на необходимости жесткого соблюдения сроков выполнения запланированных работ. Ближайшим шагом станет объявление начала тендерных процедур.

Напомним, по поручению президента Украины в Донецкой области построят 5 стадионов до конца 2020 года.