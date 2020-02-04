Для обмена пленными между Украиной и Россией нужен специальный закон, – министр юстиции

Для обмена пленными между Украиной и Россией нужен специальный закон, чтобы адвокаты не могли «по мотивам справедливости и добра экзотично толковать законы». Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська в интервью «Главкому».



По словам министра, есть вопрос права, вопрос справедливости и необходимости. «С морально-этической точки зрения, я полностью на стороне власти, частью которой я являюсь. С юридической – мне сложно дискутировать о деталях, однако абстрагируясь от любого контента судебных решений, если бы я был ответственным за этот обмен, то попытался бы провести какой-то специальный закон касательно такого рода операций», – говорит чиновник.

Малюська утверждает, что судам, прокуратуре и адвокатам было бы гораздо лучше, если бы вопросы, касающиеся этой гибридной войны и, в частности, обмена пленными имели законодательные рамки, которые позволили открыто заявлять, что «это обмен в условиях войны и мы освобождаем людей не потому, что они заслуживают помилования, а потому что мы хотим получить своих граждан обратно».



«На будущее, чтобы избежать дискуссий в обществе на тему, что лучше – добро или закон – надо закон привести в соответствие к добру», – подытожил министр.