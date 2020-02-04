Непогода на Донетчине: Куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации (Контакты)

Донецкая областная государственная администрация опубликовала контакты служб, куда можно обратиться при чрезвычайной ситуации: в случае обрыва электрических сетей или заносов на дорогах. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Так, по данным гидрометеоцентра, 5 и 6 февраля в области ожидается осложнение погодных условий – снег с дождем, порывы ветра, местами с метелью, на дорогах гололедица.

«По состоянию на 4 февраля полностью отключенных населенных пунктов в области в результате погодных условий нет. На сегодняшний день для проведения ремонтных работ на дежурстве находятся 78 бригад энергетиков, 288 специалистов и 69 механизмов», – говорится в сообщении.

В ДонОГА напомнили телефоны контакт центра АО «ДТЭК Донецкие электрические сети», куда можно подавать заявки об отсутствии электроснабжения и сообщения об аварийных ситуациях:

(0629) 450 473 для стационарных телефонов;

+38 (096) 450 0473;

+38 (099) 450 0473;

Также в обладминистрации уточнили, что для ликвидации аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на линиях электропередачи во время отопительного периода, в области может быть задействовано 106 единиц техники и 530 человек энергетиков.

Для ликвидации аварийных ситуаций, возникших на системах газоснабжения во время отопительного периода, могут задействовать 12 бригад газовиков (409 человек) и 82 единицы спецтехники.

Кроме того, в области на обслуживании находятся 5,7 тыс. км дорог (4,6 тыс. км – местного значения и 1,1 тыс. км – государственного значения). «Для работы в осенне-зимний период 2019-2020 годов ГП "Донецкий облавтодор" задействовано 139 единиц специализированной зимней техники. Кроме того, заключено 7 договоров субподряда со сторонними организациями на привлечение 32 единиц дополнительной техники», – сообщили в обладминистрации.

Кроме того, для хранения противогололедных материалов подготовлено 20 площадок, на которых заготовлено 36,5 тыс. т противогололедного материала. Также, на все подъемы и спуски дорог вывезен противогололедный материал, который формируется в конусы через каждые 50 м.

Для предупреждения снежных заносов на снегозаносимых участках дорог установлены средства пассивной снегозащиты (снегозадерживающие щиты).

В случае заноса можно обратиться к диспетчеру ГП «Донецкий облавтодор» по телефону: 095-152-53-04.

Также, круглосуточно работают телефоны оперативного дежурного департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации: 06264 58282, 050-347-90-70 и телефоны оперативно-координационного центра ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области: 112, 097-111-01-89.