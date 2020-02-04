В Покровске до сих пор стоит главная новогодняя елка (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) до сих пор не демонтировали главную елку и не убрали новогоднюю иллюминацию. Горожане недоумевают, сколько еще зеленая красавица будет стоять на главной площади. Мол, искусственное дерево уже следует разобрать.

Искусственную елку на центральной площади Покровска установили еще в начале декабря 2019 года. Однако, она стоит до сих пор. Горожане недоумевают, ведь новогодние праздники уже позади. «Давно отпраздновали все. Время убрать, я понимаю, если бы хоть снежок был», – говорит пенсионерка.

«На Лазурном уже разобрали, так что и тут пора. Надо убирать», – считает девушка.

«Праздники прошли, уже февраль. Теплеет», – добавляет еще одна покровчанка.

Обычно, как вспоминают местные, новогоднюю красавицу вместе с иллюминацией демонтируют сразу после праздника Крещения.

По словам коммунальщиков, елки и праздничную иллюминацию уже убрали на окраине города. С сегодняшнего дня, 4 февраля, работают в центре. А с опозданием, потому что преградой была погода. «Вчера лил дождь. Работы под дождем – это опасно. Я думаю, что к 14 февраля елка будет демонтирована», – сообщил исполняющий обязанности главного инженера Коммунального предприятия «Управление городского хозяйства» Константин Опашнянский.

Однако, то, что искусственное дерево будет стоять еще несколько дней, некоторых горожан, наоборот, радует. «Пусть стоит, радует глаз, зимы как таковой нет, поэтому пусть хоть елка остается», – говорит девушка.

«Пусть постоит еще до 14-го февраля, до Дня всех влюбленных. Потому что, может, порадует жителей Покровска», – считает парень.

Завершить полный демонтаж новогодней иллюминации, а это 200 игрушек и 5 тысяч метров гирлянд, планируют в течение недели.

Напомним, в Донецкой области празднование Нового года дороже всего обошлось местным бюджетам Мариуполя и Краматорска. В Покровске елка высотой – 15 метров , диаметром – 8 метров обошлась городскому бюджету в 1 млн грн – в эту сумму вошло изготовление дерева с каркасом, новогодние украшения, иллюминация, а также стоимость монтажа и подключения.

Источник: ТК «Донбасс»