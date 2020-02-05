Гайдай попросил СНБО создать на Луганщине две новые военно-гражданские администрации

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гайдай инициировал создание ВГА в двух городах области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

По словам Гайдая, письмо о введении военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске он уже направил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. «Определенные люди в этих городах годами держатся за власть и почти ничего не делают для развития населенных пунктов. Можно спросить у рядового северодончанина, доволен ли он работой местной власти? Ответ, уверен, ответ будет "нет". Каждый день местные жители просят меня ввести ВГА – этот беспорядок надоел им», – отметил руководитель ЛОВГА.

При этом Гайдай подчеркнул, что в случае введения в этих городах ВГА работать они должны только до осени этого года, то есть до выборов местных органов власти.

Относительно кандидатур он сообщил, что это должны быть люди со значительным положительным опытом работы в городах.