Моменты усложнились: Пушилин признал проблему с задержкой зарплат и пенсий в «ДНР»

В «ДНР» с 2019 года сохраняется проблема с задержкой выплат заработных плат, с началом этого года стали задерживать и пенсии. Данный факт признал «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе общения с «республиканскими» медиа.

Пушилин в очередной раз произнес, что «мы будем противостоять задержке заработных плат». «Но наша основная причина – наша непризнанность, экономическая блокада, военные действия. Поэтому каждому предприятию приходится бороться, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности», – сказал он.

«Глава ДНР» признал, что плюс ко всему «многие моменты усложнились». «Например, мы ввели казначейские счета. И не то, что моменты усложнились, но поменялись. Это временная трудность. Очень рассчитываю, что все специалисты отработают, и в феврале такого [с задержками выплат] не повторится», – продолжил он.

Пушилин акцентировал, что «при этом нужно учитывать, что в январе мы повысили пенсии и зарплаты бюджетникам». «Соответственно, это должно повлиять на уровень зарплат по остальным направлениям. Но я бы не делал прямую взаимосвязь. Со стороны государства мы будем поддерживать, помогать, но предприятия сами определяют [зарплаты], они исходят и своей рентабельности», – резюмировал «глава ДНР» .

Напомним, с января в «ДНР» начали задерживать выплату пенсий и соцпособий.

При этом продолжаются задержки с выплатами заработных плат – по состоянию на конец января 2020 года сотрудники завода «Донецккокс» не получили оплату за 7 месяцев, шахтерам выплатили лишь 20% за декабрь, последняя выплата сотрудникам Ясиновского коксохимзавода – 70% зарплаты за ноябрь 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube