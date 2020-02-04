На погашение долгов перед шахтерами Луганщины выделено 169 млн грн

Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь». Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в комментарии агентству « Интерфакс – Украина ».

«Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа", – ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель) и Гончаруком (премьер-министр Алексей Гончарук). Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривень на погашение выплат шахтерам», – сообщил Ткаченко.

«Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам», – добавил он.

Напомним, что в ноябре 2019 года горняки шахты им. Капустина объединения «Лисичанскуголь» провели 30-дневную подземную акцию протеста, требуя погасить им долги по зарплате.

Также сообщалось, что бывший руководитель ОАО «Лисичанскуголь», обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, после сообщения о подозрении выехал на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.