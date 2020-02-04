Монетизация льгот – в действии: В Бахмуте выдают талоны на бесплатный проезд в маршрутках (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) с начала 2020 года все те, кто имеют право на бесплатный проезд в маршрутках, получили специальные талоны. Однако, как говорят жители, их мало. На 3 месяца – 24 билета. Если ездить, например, на работу, то едва хватит на две недели.

Житель Бахмута Олег Ливерко имеет статус участника боевых действий. В январе начал бесплатно получать билеты на проезд в пригородных автобусах. Мужчине приходится часто ездить в соседнее село Ивановское. Поэтому, считает, что талонов выдали мало. «Их дали на квартал и дали в небольшом количестве. Их дали всего 24 талона на 3 месяца. И получается, что людям выезжать за пригород, получается 4 раза в месяц. А есть такие люди, вот, как мне, допустим, нужно ездить туда хотя бы через день», – говорит он.

Местная жительница Алевтина Мудранинец также соглашается, что одной поездки на неделю для поселковых пенсионеров недостаточно. Поэтому талонов, утверждает, надо выдавать больше. «Для пенсионеров, конечно, неудобно. Не всегда в один день можно решить все вопросы, правильно? Какие-то появляются еще дополнительно. То ли в магазин, то ли в больницу, то ли еще куда-то съездить», – объясняет она.

Выдают такие талоны в городском управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Специалисты уверяют, что право на бесплатный проезд льготников не ограничивают. Даже если билеты закончились, то водитель высаживать из автобуса не должен. «У нас два перевозчика на пригородных маршрутах. Не имеют права отказывать, если нет талона. Талоны – это компенсация и этот порядок для того, чтобы понять, сколько какому перевозчику в пределах выделенных ассигнований мы можем дать», – объяснила начальник управления УТСЗН Бахмутского городского совета Инна Сподина.

Специалисты добавляют, что это сделали, чтобы не переплачивать предпринимателям за обслуживание льготников.

Бахмутский городской голова Андрей Рева соглашается, что механизм несовершенен. Но вскоре все эти проблемы решит электронный билет. «Я получаю неоднократно и благодарности, и больше жалоб и обращений. Мы сейчас очень плотно работаем по введению электронного билета. И буквально через месяц-два эта ситуация станет понятна для всех», – сказал мэр.

Чиновники утверждают, что если безналичный расчет в транспорте введут, то исчезнет и проблема с талонами. Ведь в горсовете точно будут знать, сколько льготников перевозит каждый водитель.

Источник: ТК «Донбасс»