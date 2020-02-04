Около 300 ветеранов войны на Донбассе поедут на реабилитацию в Болгарию

В соответствии с Соглашением между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Республики Болгария начат и выполняется проект медицинской реабилитации украинских ветеранов в Болгарии. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает информагентство Минобороны.

На лечение отправят раненых украинских военных (которые проходят военную службу и уволенные в запас/отставку) и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия Соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек.

Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии продлится в больнице «Калероя» в г. Хисар. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике, будет обеспечивать болгарская сторона, а международную и местную транспортировку, медицинское страхование и питание на этот период обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины координирует вопросы сбора документов для дальнейшего направления списков кандидатов болгарской стороне. Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона.