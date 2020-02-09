Дети, пострадавшие от войны на Донбассе: Сколько получили статус и что дальше

В Украине по состоянию на конец января 39 063 детей получили статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта, согласно утвержденной Кабинетом министров процедуре. 90 из них получили ранение, контузию или другое увечье. 38 972 – подверглись психологическому, а 1 ребенок – физическому, сексуальному насилию. Более 240 тыс. детей зарегистрировано как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), согласно данных Министерства социальной политики. А реально, по оценке международных организаций, пострадало от конфликта на Донбассе более 580 тыс. детей. Об этом рассказала юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передает «НВ».

По словам правозащитницы, ни одна из этих цифр не отвечает реальности. «На самом деле ни одна цифра не будет истинной. Но мы уже сейчас должны понимать, что в связи с определенным порядком получения статуса для разных категорий пострадавших (речь идет о тех, кто имеет физические или психологические травмы, был незаконно вывезен, подвергся сексуальному насилию, другое) люди пользуются той процедурой, что проще. Например, получение статуса на основании психологической травмы требует значительно меньше документов нежели другие виды. С этого и цифра. А потребности остаются не учтенными», – сказал она.

Красненко отмечает, что не должно удивлять то, что широкомасштабной оценки потребностей этих детей не происходило.

По мнению юриста, что касается детей, ближайшие десятилетия самыми актуальными будут услуги психологической, психосоциальной реабилитации, ведь наибольшее количество пострадавших именно с психологическими травмами. «И если вы думаете, что поход к психологу можно отложить, то в случае с травмами войны это и потребность, и необходимость. И здесь лучше не приводить статистику криминализации в результате полученных военных травм в странах, которые через это прошли. Кроме этого, не стоит забывать о тех немногих (на фоне общей цифры), кто получил увечья и серьезные травмы, которые привели к инвалидности. Напоминаю, мы и дальше говорим о детях. Общая медицина, санаторно-курортное оздоровление, образование, спорт, питание в учебных заведениях – все то, что фигурирует и требуется сейчас и в дальнейшем», – объясняет правозащитница.

Юрист добавляет, что главной победой на национальном уровне является формирование на законодательном уровне такого понятия как статус ребенка пострадавшего вследствие военных действий и вооруженного конфликта. И предоставление возможности бесплатного питания в учебных заведениях разных уровней. Именно этот законопроект был принят в начале года и сейчас ожидает подписи президента. Опыт на местном уровне говорит, что можно сделать многое. Особенно если учесть то, что родители этих детей (те, которые переселенцы) теперь будут голосовать на местных выборах.

Так, в конце декабря 2019 года в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), не ожидая каких-либо решений из Киева, местная власть приняла свою программу относительно таких детей. И теперь они не просто будут бесплатно питаться в школе, но и смогут получить денежную помощь в размере 5 тыс. гривен, компенсацию на лечение в размере 9 тыс. грн (на год), а также бесплатно ездить в общественном транспорте, проходить оздоровительные программы и частично компенсировать издержки на детский сад.

Красненко уточнила, что на данный момент в парламенте рассматривается еще один законопроект – о статусе и социальной защите мирного гражданского населения, которое пострадало вследствие войны. «Так что нас ждет следующий этап рассмотрения и принятия последствий. Последствий, которые касаются не только ребенка, но и взрослого. Понимания этих последствий выходит за рамки самого факта внутреннего перемещения, ведь теперь все больше и больше стоит вопрос о долгосрочных мерах компенсации и реагирования. А это вопросы значительно шире», – резюмировала Мария Красненко.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся. О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Также сообщалось, что в Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен.