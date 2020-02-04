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В «Л-ДНР» российские офицеры проверяют «личный состав» НВФ и состояние вооружения

04.02.20 21:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей российские офицеры проверяют укомплектованность подразделений личным составом, состояние вооружения и военной техники. Об этом сегодня, 4 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о ротации офицеров Вооруженных сил Российской Федерации на командных должностях в соединениях и частях российско-оккупационных войск», – отметил Праута.

По его словам, с целью обеспечения процесса приема и сдачи российскими офицерами «должностей» в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейских корпусах с января начали работу комплексные комиссии Южного военного округа ВС РФ.

Согласно данным ГУР, основное внимание комиссий сосредоточено на вопросах, связанных с проверкой укомплектованности подразделений «личным составом», состояния вооружения и военной техники, порядка хранения и наличия боеприпасов и материальных средств на базах и складах.

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