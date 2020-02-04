В «ДНР»: В Донецке более 1 800 водителей нарушили ПДД в январе

В неподконтрольном украинской власти Донецке «госавтоинспекция МВД ДНР» с начала года за нарушение правил дорожного движения (ПДД) привлекла к «административной ответственности» более 1 800 водителей.

Также сообщается, что 120 водителей находились за рулем в состоянии опьянения. «С начала года сотрудниками отдела ГАИ Донецка за нарушение правил дорожного движения ДНР к административной ответственности были привлечены более 1 800 водителей, в том числе выявлены и отстранены от управления 120 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении «МВД ДНР» сегодня, 4 февраля.

Уточняется, что за указанный период на автодорогах города с участием нетрезвых водителей совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых с пострадавшими.

Как пишут местные интернет-ресурсы, за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения «законодательством ДНР» предусмотрено лишение прав от 1 до 2 лет, либо штраф в сумме от 6 800 руб. (2 677 грн, по местному курсу на сегодня, 4 февраля, – ред.) до 11 900 руб. (4 685 грн).

Также в качестве меры наказания предусмотрен «административный арест» на срок от 7 до 10 суток.