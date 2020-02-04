Оформление соцвыплат: В Украине появится новая модель офисов для приема документов в регионах

Министерство социальной политики Украины представило модель размещения фронт-офисов в регионах страны, в том числе, на Донбассе, которая значительно облегчит подачу документов для оформления социальных выплат. Об этом сегодня, 4 февраля, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша цель – максимальная легкость и доступность социальных сервисов для украинцев. Именно поэтому мы вводим модель фронт-офисов – центров, в которых люди могут подать документы на оформление социальных выплат и услуг. Суть фронт-офиса – территориальная доступность для человека, в перспективе такие услуги будут предоставляться в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ). На развитие фронт-офисов в регионах мы предусмотрели 150 млн грн в 2020 году», – отметила Соколовская.

По словам министра, жители более 70% вновь созданных ОТГ страны не имеют возможности быстро рядом с домом подать документы, им часто приходится ехать 20-70 км «в район» для получения социальных административных услуг.

Существующая сеть Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) и фронт-офисов не охватывает в пределах 10 км радиуса 12 млн населения. Министерство предлагает открывать фронт-офисы во всех ОТГ и готово за средства Всемирного банка способствовать обеспечению их компьютерной техникой для усиления способности громад по развитию этих сервисов.