Иногда выявить порок сердца ребенка можно только при спецобследовании: История полуторагодовалой Жени (Видео)

Полуторагодовалой Жене Бугрим, вполне здоровому на вид ребенку, срочно понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы устранить дефект. У малышки выявили порок сердца только при специальном обследовании. До этого у нее не было никаких жалоб и симптомов. Сейчас девочка с бабушкой находятся на лечении в Киеве.

Так, в ближайшие дни у малышки вместо прогулок по парку будет передвижение по коридорам столичной больницы. Оказалась она здесь не внезапно, но это все равно стало стрессом для нее и родных. Здесь Женя капризничает и не удивительно, ведь привычный для нее график нарушен, а главное – рядом нет мамы. «У моей дочки трое детей, и она осталась дома с двумя детьми, а я приехала сюда с младшей своей внучкой. Женя, конечно, скучает по маме», – говорит бабушка Елена Бугрим.

Год назад ребенок заболел. На осмотре педиатр услышала шум в сердце. А после обследования – диагностировали порок. «Она ничем не отличалась от обычных детей, то есть у нее не было никакой синевы, никакой одышки, этого ничего не было. Такой хороший попался участковый врач, который это все услышал», – рассказала бабушка Жени.

По словам врачей, такие болезни в детском возрасте имеют бессимптомное течение. Часто их обнаруживают случайно, как это произошло в этот раз. «Во взрослом возрасте такие дефекты дают осложнения в виде легочной гипертензии, растягивается сердце, возникает аритмия, и такой дефект однозначно повлиял бы на качество жизни. При том – это бы случилось в молодом возрасте», – объяснил кардиохирург клиники Национального института имени Амосова Игорь Дитковский.

В таком случае выход один – закрывать отверстие в сердце девочки специальным имплантом – окклюдером. Устанавливают его безболезненно, эндоваскулярным методом. Единственный вопрос – слишком высокая цена импланта. «Дочка одна воспитывает троих детей, и поэтому, конечно, это накладно для нас. Но мы обратились в Фонд и нам не отказали. Сегодня будет операция и, надеюсь, все будет хорошо», – поделилась Елена Бугрим.

Операция у Жени прошла успешно. Врачи уверяют, что подобные проблемы с сердцем больше не будут беспокоить их пациентку.

Через несколько дней Женя поедет домой, где ее очень ждет мама. Даже сейчас девочка на вид вполне здорова.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с пороками сердца. «В 2017 году для системной борьбы с недугом начал работать проект "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце". Благодаря ему, в Украине стали широко использовать инновационный метод лечения. На сегодня Фонд помог избавиться от порока сердца 119-ти ребятам», – сообщила Оксана Збитнева, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Источник: ТК «Донбасс»