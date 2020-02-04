На Луганщине организаторы «референдума ЛНР» предстанут перед судом

На Луганщине будут судить четырех организаторов незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным прокуратуры, завершено досудебное расследование в четырех уголовных производствах по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«По материалам следствия, которое осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, в мае 2014 года жители Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР"», – говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемые формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени» и вместе с другими членами «избирательной комиссии» провели подсчет голосов. Результаты голосования в дальнейшем были использованы представителями так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования обвиняемые полностью признали свою вину, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами по уголовным делам заключены соглашения о признании виновности.

Обвинительные акты вместе с соглашениями направлены в местные суды области для рассмотрения.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.