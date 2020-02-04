Единственную на Донетчине: В Мариуполе не закроют школу-сад для детей с нарушением зрения (Видео)

В Мариуполе единственное на Донетчине учреждение – детский сад-школа для детей с нарушением зрения № 71 – продолжает набор учеников. После встречи с родителями, чиновники решили не расформировывать заведение. К тому же, пообещали улучшить условия обучения и лечения.

Как рассказала жительница Мариуполя Ирина Дурова, она водит в школу-сад свою дочь Вику уже 5 лет. Девочка и учится, и лечится бесплатно. Поэтому, новость о закрытии заведения ее очень огорчила. «Результаты, конечно, есть, благодаря тому, что здесь ежедневное лечение аппаратами. Мы можем поддерживать Виктории зрение. Альтернативы нет никакой. Мы до последнего готовы были отстаивать», – рассказывает мать школьницы.

Расформировать учреждение в горсовете решили по итогам финансового аудита. Реорганизация позволила бы сэкономить более 1,5 млн грн в год. А это не только деньги местного бюджета, но и государственные субвенции. Поэтому, как отмечают чиновники, департаменту образования было рекомендовано закрыть школу-сад. Но пока в муниципалитете пошли на встречу воспитанникам. В свою очередь, родители учащихся собираются убедить чиновников.

«Вместе с родителями мы сейчас разрабатываем стратегию развития нашего заведения. Также нашими родителями было предложено открыть общественную организацию», – пояснила заместитель директора школы-сада № 71 Мариуполя Светлана Колесник.

После занятий дети ходят в специальные лечебные кабинеты заниматься на аппаратах, которых нет ни в одном другом заведении города. В настоящее время в школе открыли набор учеников и воспитанников. Приглашают детей от 2 до 10 лет.

«На 2020 год родители и администрация этого заведения взяли обязательство наполнить этот детский сад и школу. А мы, как департамент образования, будем им помогать», – отметила директор департамента образования Мариупольского горсовета Татьяна Братчикова.

Как уточнили в департаменте, учреждение может принять еще около 70 учеников. А обустраивать школу планируют вместе с родителями.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют расформировать уникальное заведение – школу-сад № 71 для детей с нарушением зрения.

Источник: ТК «Сигма»