На Луганщине горнякам шахт объединения «Первомайскуголь» начали погашать долги по зарплате

Горнякам шахт Луганской области начали выплачивать задолженность по зарплате. На счета работников ГП «Первомайскуголь» уже поступают деньги. Об этом сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«На счета работников ГП "Первомайскуголь" начали поступать деньги», – написал председатель НПГУ.

Как отметил Волынец, по предварительным данным, шахтерам перечисляют 32% от зарплаты за декабрь 2019 года.

По его словам, акция протеста горняков двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь» продолжается. Жены шахтеров объявили голодовку, горняки второй смены отказались спускаться в забой.

«Председатель первичной ячейки НПГУ шахты "Горская" Виктор Видишь, который голодает вместе с женами горняков, сообщает, что акция протеста продлится до тех пор, пока перед работниками предприятия не будет полностью погашена задолженность: 68% – за декабрь, 100% – за ноябрь, частично за октябрь и июнь 2019 года», – написал Волынец.

По состоянию на 4 февраля зарплатный долг перед ГП "Первомайскуголь" составляет 130,47 млн грн.

Фото: со страницы в Facebook Михаила Волынца

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».